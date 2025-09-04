Creștere a înmatriculărilor în august

Data: 04 Septembrie 2025

Înmatriculările de autoturisme noi se află pe un trend ascendent, cu un plus de 52,6% în august 2025 faţă de august 2024, până la 15.043 de unităţi. În această marjă, autoturismele 100% electrice au avut un avans de 93,1%, ajungând la o cotă de piaţă de 6,3%, arată datele publicate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile.

După primele opt luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 95.658 de unităţi, în scădere cu 8,9% comparativ cu perioada similară din 2024. (C.Z.)