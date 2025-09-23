Creștere îngrijorătoare a accidentelor cu trotinetele electrice

Data: 23 Septembrie 2025

Poliţiştii, autoritățile locale, medicii sunt alarmaţi de numărul mare de evenimente rutiere în care sunt implicate trotinetele electrice. Cele mai recente victime ale unor astfel de accidente sunt un băiat de 13 ani din Sibiu, care a decedat duminică la spital, și un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț, care și-a pierdut viața acum 10 zile. Poliţia recomandă părinţilor să-și supravegheze copiii care folosesc trotinete şi să se asigure că aceştia cunosc regulile de deplasare şi folosesc echipament de protecţie.

Bilanțul accidentelor din ultimele luni cu trotinetele electrice este îngrijorător, mai ales în contextul în care cei mai mulți dintre utilizatorii acestora sunt copii și adolescenți.

La Buzău, de la începutul anului, 78 de utilizatori de trotinete, dintre care 54 minori, au ajuns la spital cu fracturi la nivelul membrelor şi cu traumatisme craniene, iar în iulie, un adolescent de 14 ani, din Smeeni, a decedat după ce trotineta cu care se deplasa a fost acroşată de un motociclist, potrivit declarațiilor făcute pentru Agerpres de Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă. Din datele Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în primele 8 luni ale anului, au fost 21 de accidente cu trotinete, cu 11 mai multe faţă de perioada similară din 2024.

La Satu Mare, în primele 8 luni, au fost 15 evenimente cu trotinete, cu 11 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024, iar accidentele din acest an s-au soldat cu un deces și doi răniți grav, arată IPJ Satu Mare.

Potrivit unui bilanţ prezentat la începutul lunii de poliţiştii nemţeni, dacă anul trecut au fost înregistrate 12 accidente cu tro­tinetiști, anul acesta au fost deja 20, dintre care șapte grave, față de unul grav anul trecut. La Piatra-Neamț, primarul Adrian Niţă a anunţat, săptămâna trecută, că a dispus retragerea acordului pentru firma de închiriere a trotinetelor, după moartea tragică a unui adolescent. „Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deţinut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamţ, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată vieţile noastre”, a scris Adrian Niţă pe Facebook.

Poliţiştii fac apel și la responsabilitatea părinţilor. „Deşi este interzis, vedem zilnic copii care se deplasează pe astfel de dispozitive fără cască, fără protecţie”, atrăgea atenția, în urmă cu două luni, comisarul-şef Claudiu Marinică, şeful Serviciului Rutier Vrancea. Alte riscuri semnalate sunt trotinetele modificate care depăşesc viteza legală de 25 km/h și prezența pe dispozitivele electrice a copiilor mai mici de 14 ani, deşi vârsta minimă de utilizare este de 14 ani, iar până la 16 ani este obligatorie purtarea căştii de protecţie. „Problema nu este lipsa reglementărilor, ci lipsa de responsabilitate a celor care le permit copiilor să folosească trotinetele”, a subliniat comisarul-şef. (C.Z.)