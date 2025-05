Criză de locuințe noi în marile orașe

Data: 07 Mai 2025

Locuințele din aglomerările urbane continuă să se scumpească pe fondul pantei descendente din ultimii 5 ani pe care se află construcțiile rezidențiale. Printre cauzele declinului în livrarea de locuințe noi se numără accesul tot mai dificil la finanţare al companiilor din construcții şi costurile ridicate ale materialelor. Apartamentele noi din Capitală au atins prețul mediu de vânzare de 2.173 euro/mp util, o creștere de 6% comparativ cu martie și de 18% față de acum un an.

În 2025, aproximativ 18.000 de noi locuinţe ar putea fi livrate în Bucureşti şi împrejurimi, un nivel redus, apropiat de cel de anul trecut (17.000, -19,3% față de 2023) când a fost înregistrat cel mai mic număr de locuinţe din ultimii cinci ani, arată un raport recent al companiei de consultanţă imobiliară SVN România. În plus, doar 6.600 de locuinţe sunt în diferite stadii de dezvoltare în zona Capitalei, cu termene de livrare în 2026 şi 2027, comparativ cu începutul lui 2024, când circa 11.300 erau în construcţie, cu finalizare estimată în 2025 şi 2026. Practic, următorii ani ar putea aduce un volum şi mai redus de locuinţe noi.

„În 2024 s-au finalizat cu peste 19% mai puţine locuinţe în Capitală şi împrejurimi, într-un context în care numărul de tranzacţii a fost mai mare cu 7,7%. Aceeaşi situaţie se va înregistra, cel mai probabil, şi în 2025, iar principalul efect va fi o creştere mai accelerată a preţurilor locuinţelor”, este de părere Andrei Sârbu, directorul general al SVN România.

De asemenea, raportul realizat anual de Colliers arată că în 2024 livrările de locuinţe noi au scăzut cu 15% la nivel naţional, în timp ce cererea a crescut cu 7%. Conform sursei citate, accesul tot mai dificil la finanţare şi costurile ridicate ale materialelor de construcţie frânează dezvoltările viitoare, amplificând deficitul de locuinţe. Preţurile au continuat să crească peste rata inflaţiei, iar în marile oraşe achiziţia unui imobil a devenit greu accesibilă. Pentru 2025, Colliers estimează că oferta limitată şi cererea puternică vor menţine presiunea asupra preţurilor.

În țară, numărul locuinţelor finalizate în 2024 a fost de 60.787, mai puține cu 10.667 faţă de 2023, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Au fost scăderi în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-4.069 de locuinţe), Centru (-1.846), Sud-Est (-1.809), Nord-Est (-814), Nord-Vest (-711), Sud-Vest Oltenia (-665), Sud-Muntenia (-483) şi Vest (-270).

Toate aceste date conturează o piață imobiliară în care proprietarii profită de opţiunile limitate avute de cumpărători şi cresc preţurile. În Capitală, într-un an, apartamentele vechi s-au scumpit cu aproape 20%. În ceea ce privește apartamentele noi, la Cluj-Napoca au ajuns la un preţ mediu de 3.234 euro/mp util, la Brașov de 2.537 euro/mp (+15% într-un an), la București de 2.173 euro/mp (+18%), potrivit Indicelui Imobiliare.ro. (C. Z.)