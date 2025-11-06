Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara
Disponibilizări la Ineu, județul Arad
Autorităţile din Arad caută soluţii şi în judeţele vecine pentru reangajarea a sute de angajaţi care vor fi disponibilizaţi după închiderea, în decembrie, a fabricii de componente auto Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, care își va muta producţia în afara UE, scrie Agerpres. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad a transmis, marți, că este în contact cu reprezentanţii companiei pentru a evalua calendarul şi condiţiile disponibilizărilor și că a iniţiat discuţii cu instituţiile specializate din judeţele Timiş, Bihor şi Hunedoara pentru „soluţii concrete de reintegrare rapidă pe piaţa muncii a persoanelor afectate”. (C.Z.)