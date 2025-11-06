Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Disponibilizări la Ineu, județul Arad

Disponibilizări la Ineu, județul Arad

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Noiembrie 2025

Autorităţile din Arad caută soluţii şi în judeţele vecine pentru reangajarea a sute de angajaţi care vor fi disponibilizaţi după închiderea, în decembrie, a fabricii de componente auto Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, care își va muta producţia în afara UE, scrie Agerpres. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad a transmis, marți, că este în contact cu reprezentanţii companiei pentru a evalua calendarul şi condiţiile disponibilizărilor și că a iniţiat discuţii cu instituţiile specializate din judeţele Timiş, Bihor şi Hune­doara pentru „soluţii concrete de reintegrare rapidă pe piaţa muncii a persoanelor afectate”. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială