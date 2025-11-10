Extinderea UE: Vești bune pentru Muntenegru și Albania

Data: 10 Noiembrie 2025

În actualul context geopolitic, Uniunea Europeană caută să-și consolideze poziția de actor global, iar una din direcțiile de acțiune este extinderea numărului de membri. În prezent, sunt 10 state care aspiră la integrarea în blocul comunitar: Ucraina și Republica Moldova, un grup de șase țări din Balcanii de Vest, Turcia și Georgia. Cele mai avansate negocieri sunt cu Muntenegru și Albania, în timp ce Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în ultimele 12 luni.

Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută raportul anual privind extinderea, care evaluează progresele realizate în ultimele 12 luni de statele candidate: Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, Albania, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Turcia şi Georgia.

Raportul menționează că Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride şi a încercărilor de destabilizare”, a îndeplinit condiţiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri, „fundamentele”, „relaţiile externe” şi „piaţa internă”, şi ar putea începe discuții pe toate cele zece clustere până la finele lui 2025. Executivul european a salutat angajamentul Chișinăului de a finaliza negocierile la începutul lui 2028, remarcând progresele în privința statului de drept, reformei administraţiei şi instituţiilor.

Despre Ucraina se spune că trebuie să accelereze reformele dacă doreşte să încheie procesul până la finalul lui 2028, transmite dpa. Documentul afirmă că „tendinţe negative recente, inclusiv o presiune asupra agenţiilor anticorupţie specializate şi a societăţii civile, trebuie inversate în mod hotărât” și cheamă Kievul să grăbească „alinierea cu standardele UE în ce priveşte protecţia drepturilor fundamentale, împreună cu continuarea reformelor în domeniul administraţiei publice şi descentralizării”.

„Moldova şi Ucraina au făcut progrese impresionante. Ucraina - o ţară aflată în război, iar Moldova - confruntată cu atacuri repetate asupra democraţiei şi suveranităţii, au reuşit, într-un an, să finalizeze screeningul acquisului comunitar”, a declarat preşedintele Consiliului, Antonio Costa.

În privința celorlalți candidaţi, raportul notează că Muntenegru, care a început negocierile în 2012, este cel mai avansat dintre cei şase din Balcanii de Vest. Aderarea Muntenegrului s-ar putea încheia în 2026, iar cea a Albaniei până la finalul lui 2027. În cazurile Turciei şi Georgiei, documentul a criticat deficienţele în materie de democraţie şi stat de drept.

Acest proces lung şi complex de aderare necesită acordul unanim al celor 27 de state UE la fiecare nouă etapă. În prezent, deschiderea „de facto” a negocierilor în cazul Ucrainei este blocată de premierul ungar Viktor Orban. În acest context, mai multe țări propun ca deciziile privind procesul de extindere să fie luate cu majoritate calificată de voturi, nu cu unanimitate. (C.Z.)