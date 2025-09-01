Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Germania: Pensionare la aproape 65 de ani

Actualitate socială
Data: 01 Septembrie 2025

Vârsta medie de pensionare în Germania a ajuns anul trecut la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în 2000, arată raportul anual al Fondului de asigurări de pensii, transmite DPA. Pragul legal de pensionare este prevăzut să urce treptat la 67 de ani până în 2031. 

Anul trecut, pensionarii germani, în număr de 21,4 milioane - un sfert din populaţie, au primit, în medie, 1.154 de euro lunar, ceea ce a costat fondul de asigurări 402,8 miliarde de euro. (C.Z.)

 

