Germania: Pensionare la aproape 65 de ani

Data: 01 Septembrie 2025

Vârsta medie de pensionare în Germania a ajuns anul trecut la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în 2000, arată raportul anual al Fondului de asigurări de pensii, transmite DPA. Pragul legal de pensionare este prevăzut să urce treptat la 67 de ani până în 2031.

Anul trecut, pensionarii germani, în număr de 21,4 milioane - un sfert din populaţie, au primit, în medie, 1.154 de euro lunar, ceea ce a costat fondul de asigurări 402,8 miliarde de euro. (C.Z.)