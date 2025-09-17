România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată
Gigacalorie mai scumpă în Râmnicu Vâlcea
Preţul gigacaloriei în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost majorat, începând de la 1 septembrie, la solicitarea operatorului de termoficare.
Preţul de facturare a căldurii către populaţia racordată la reţeaua de distribuţie (secundară) ar urma astfel să crească de la 531,21 la 619,48 lei/Gcal, iar preţul către cei racordați la reţeaua de transport (principală) de la 370,69 la 434,51 lei/Gcal. (C.Z.)