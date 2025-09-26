Gorj: Recolta de fructe de pădure compromisă

Data: 26 Septembrie 2025

Direcţia Silvică Gorj nu a avut posibilitatea de a recolta fructe de pădure anul acesta din cauza secetei persistente. „Fructele de pădure au fost compromise, nu s-au putut dezvolta din cauza secetei şi nu avem posibilităţi de recoltare pentru anul acesta”, a spus, pentru Agerpres, şeful instituţiei, Ovidiu Cârstoc.

În anii în care vremea era favorabilă, Direcţia Silvică Gorj reuşea să scoată la vânzare chiar şi 80 de tone de mure, zmeură, afine şi măceşe pe an. (C.Z.)