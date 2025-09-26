Gorj: Recolta de fructe de pădure compromisă

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 26 Septembrie 2025

Direcţia Silvică Gorj nu a avut posibilitatea de a recolta fructe de pădure anul acesta din cauza secetei persistente. „Fructele de pădure au fost compromise, nu s-au putut dezvolta din cauza secetei şi nu avem posibilităţi de recoltare pentru anul acesta”, a spus, pentru Agerpres, şeful instituţiei, Ovidiu Cârstoc.

În anii în care vremea era favorabilă, Direcţia Silvică Gorj reuşea să scoată la vânzare chiar şi 80 de tone de mure, zmeură, afine şi măceşe pe an. (C.Z.)

