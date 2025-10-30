Prima strategie antisărăcie a Comisiei Europene (CE), aflată în pregătire, se va concentra pe abordarea cauzelor primare ale excluziunii sociale şi va încerca să rupă ciclul sărăciei de la o generaţie la
Îmbătrânirea demografică s-a accentuat
Populaţia după domiciliu era, la 1 iulie 2025, de 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2024, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. INS semnalează că indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 (iulie 2024) la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (iulie 2025). Vârsta medie a populaţiei a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024. (C.Z.)