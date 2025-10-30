Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Îmbătrânirea demografică s-a accentuat

Îmbătrânirea demografică s-a accentuat

Data: 30 Octombrie 2025

Populaţia după domiciliu era, la 1 iulie 2025, de 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2024, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. INS semnalează că indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 130,2 (iulie 2024) la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (iulie 2025). Vârsta medie a populaţiei a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât la 1 iulie 2024. (C.Z.)

