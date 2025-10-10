Încep plățile în avans ale subvențiilor pentru fermieri

Data: 10 Octombrie 2025

La 16 octombrie, joia viitoare, va demara plata avansului la subvenţiile pe acest an, urmând să fie achitată o sumă de peste un miliard de euro, a declarat secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, la un eveniment de specialitate desfășurat recent. „Ministerul are asigurate fondurile necesare pentru fermieri pentru producţie şi anul acesta.

Între 16 octombrie şi 30 noiembrie, perioadă în care se acordă aceste plăţi în avans, o să acordăm peste un miliard de euro, undeva în jur la 1,2-1,3 miliarde de euro, iar începând cu data de 1 decembrie plata finală undeva în jur la 300-400 milioane de euro”, a explicat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

Sumele în avans vor fi achitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) fermierilor în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, urmând ca din 1 decembrie să se facă plăţile în mod regulat. „Cel mai important lucru în acest moment este plata fermierilor. Îmbucurător este că avem aceşti bani. România a primit aprobarea din partea Comisiei Europene de a acorda 70% în avans pentru plata fermierilor”, a mai spus oficialul Ministerului Agriculturii.

Cuantumul sumelor care intră la plata avansului APIA este precizat de cea mai recentă versiune a Planului Naţional Strategic 2023-2027 aprobată de Comisia Europeană, iar procentul prevăzut pentru avans din plăţile directe este de 70% din cuantumul stabilit pentru anul 2025. Plata avansului la subvenţii va fi realizată astfel: fermierii și crescătorii de animale vor primi 70% din plăţile directe pe hectar, respectiv pe cap animal şi 85% din plăţile compensatorii din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, scrie Agerpres. (C.Z.)