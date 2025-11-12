Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Judeţele cu cele mai multe vânzări imobiliare

Judeţele cu cele mai multe vânzări imobiliare

Actualitate socială
Data: 12 Noiembrie 2025

În luna octombrie, la nivel națio­nal, au fost vândute 58.502 de imo­bile, cu 3.242 mai multe faţă de luna precedentă, dar cu 9.496 mai puține față de octombrie 2024, a anunțat Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cele mai multe vânzări de imo­bile au fost în Bucureşti (8.829) şi în judeţele Ilfov (3.981) şi Cluj (2.929), iar cele mai puține în Teleorman (56), Covasna (394) şi Sălaj (411). Judeţele cu cele mai multe terenuri agricole vândute, în octombrie, sunt Dolj (1.341), Timiş (613) şi Buzău (580). (C.Z.)

