Judeţele cu cele mai multe vânzări imobiliare
În luna octombrie, la nivel național, au fost vândute 58.502 de imobile, cu 3.242 mai multe faţă de luna precedentă, dar cu 9.496 mai puține față de octombrie 2024, a anunțat Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cele mai multe vânzări de imobile au fost în Bucureşti (8.829) şi în judeţele Ilfov (3.981) şi Cluj (2.929), iar cele mai puține în Teleorman (56), Covasna (394) şi Sălaj (411). Judeţele cu cele mai multe terenuri agricole vândute, în octombrie, sunt Dolj (1.341), Timiş (613) şi Buzău (580). (C.Z.)