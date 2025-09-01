„Manual de siguranță” pentru polonezi

Data: 01 Septembrie 2025

Guvernul polonez a publicat un ghid pentru situaţii de criză, inspirat din iniţiative similare din ţările scandinave şi din experienţa războiului din Ucraina, relatează AFP.

„Manualul de siguranţă” de 50 de pagini, care va ajunge în fiecare casă din Polonia, conţine datele serviciilor de urgenţă și instrucţiuni despre cum să reacționezi „nu numai în cele mai dificile situaţii - cum ar fi războiul, ci şi în caz de uragane, dezastre naturale, inundaţii şi incendii”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak Kamysz. (C.Z.)