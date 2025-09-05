Modificări la programul INVESTALIM

Data: 05 Septembrie 2025

Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului prin care sunt aduse modificări programului INVESTALIM (2023-2026). Modificările vizează extinderea termenului de implementare și simplificarea unor proceduri.

În prezent, 20 de proiecte au fost deja aprobate prin INVESTALIM, iar până la sfârşitul anului încă şapte beneficiari urmează să depună cereri de plată. Programul, cu o alocare de 590 de milioane de euro, este dedicat investiţiilor strategice în industria alimentară. (C.Z.)