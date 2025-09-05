Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Modificări la programul INVESTALIM

Modificări la programul INVESTALIM

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 05 Septembrie 2025

Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului prin care sunt aduse modificări programului INVESTALIM (2023-2026). Modificările vizează extinderea termenului de implementare și simplificarea unor proceduri.

În prezent, 20 de proiecte au fost deja aprobate prin INVESTALIM, iar până la sfârşitul anului încă şapte beneficiari urmează să depună cereri de plată. Programul, cu o alocare de 590 de milioane de euro, este dedicat investiţiilor strategice în industria alimentară. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură  -   Ministerul Agriculturii
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială