NATO: Îndeplinire a țintei de 2%

Data: 01 Septembrie 2025

Toate ţările NATO vor atinge în acest an ţinta de cheltuieli militare de 2% din PIB, şapte fiind la nivelul de 2%, iar majoritatea puţin peste această limită, arată datele publicate joi de NATO, scriu Reuters şi AFP. Trei state (Polonia - 4,48%, Lituania - 4% și Letonia - 3,73%) îndeplinesc obiectivul mai ambiţios de 3,5% stabilit de Alianţă la summitul din iunie. 

Este un progres față de anul trecut, când circa 10 membri NATO din 32, printre care Belgia, Canada, Spania şi Italia, erau sub pragul de 2%, convenit în 2014. România va cheltui 2,28% din PIB în 2025. (C.Z.)

