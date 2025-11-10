Municipiul Oradea a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2027”, în urma unei competiţii naţionale derulate, recent, la Vaslui, în cadrul programului dedicat tinerilor şi dezvoltării urbane
Negocieri privind bugetul UE
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se întâlnește astăzi, 10 noiembrie, cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în încercarea de a evita un blocaj legat de proiectul de buget multianual pentru 2028-2034, relatează Euractiv. Bugetul multianual propus de Comisie prioritizează cheltuielile legate de apărare şi competitivitate și prevede o fuziune între fondurile de coeziune (menite regiunilor mai sărace) şi cele agricole. Documentul a întâmpinat opoziţie din partea regiunilor, a fermierilor şi a eurodeputaţilor. Aceștia din urmă au ameninţat cu blocarea negocierilor dacă nu sunt operate amendamente. (C.Z.)