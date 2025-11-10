Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Negocieri privind bugetul UE

Negocieri privind bugetul UE

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Noiembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se întâlnește astăzi, 10 noiembrie, cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în încercarea de a evita un blocaj legat de proiectul de buget multianual pentru 2028-2034, relatează Euractiv. Bugetul multianual propus de Comisie prioritizează cheltuielile legate de apărare şi competitivitate și prevede o fuziune între fondurile de coeziune (menite regiunilor mai sărace) şi cele agricole. Documentul a întâmpinat opoziţie din partea regiunilor, a fermierilor şi a eurodeputaţilor. Aceștia din urmă au ameninţat cu blocarea negocierilor dacă nu sunt operate amendamente. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Uniunea Europeană
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială