Norme noi la nivelul UE privind permisele de conducere

Data: 27 Octombrie 2025

Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din dreptul de a conduce. Noile norme, parte a legislației privind siguranţa rutieră a Comisiei Europene, au scopul de a îmbunătăţi siguranţa în trafic şi de a reduce, până în 2050, numărul de victime de pe șosele până aproape de zero, aşa-numita „viziune zero”.

„Reforma este necesară pentru că lumea s-a schimbat. Comisia Europeană urmăreşte «viziunea zero». Trebuie să coborâm de la 20.000 de morţi în trafic pe an, iar această reformă este parte a pachetului”, a spus Jutta Paulus, raportoarea Parlamentului European pentru revizuirea normelor UE privind permisele, într-un interviu acordat European Newsroom, proiect jurnalistic din care face parte şi Agerpres.

Raportoarea susţine că s-a ajuns la un compromis cu statele membre asupra controalelor medicale şi a prevederilor privind limita de vârstă, iar acestea au „libertate totală să aleagă ceea ce consideră potrivit”. Astfel, legea prevede un control medical la obținerea sau reînnoirea permisului, dar țările UE pot înlocui examenul medical cu formulare de autoevaluare. Permisele vor fi valabile 15 ani, cu posibilitatea de reducere la 10 ani dacă documentul este folosit şi ca act de identitate naţional, informează Legislativul comunitar. În cazul şoferilor de peste 65 de ani, statele pot condiționa valabilitatea de controale medicale sau de cursuri rutiere.

Conform noilor norme, permisul digital, accesibil pe telefonul mobil, ar urma să înlocuiască până în 2030 permisul fizic, care însă va putea fi obținut la cerere. „Vom avea libertate de alegere. (...) Poţi merge la autorităţi şi să spui că ai nevoie de un card suplimentar din plastic şi îl vei primi”, a afirmat Jutta Paulus, potrivit Agerpres.

În premieră, este reglementată decăderea din dreptul de a conduce. Pentru a combate comportamentele imprudente la volan pe teritoriul altui stat, suspendarea permisului va fi transferată ţării care l-a emis, iar res­tricțiile determinate de infracţiunile rutiere grave vor fi comunicate imediat acesteia. Aici sunt incluse conducerea sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident mortal sau depăşirea cu 50 km/oră a limitei de viteză.

Normele UE vor stabili, în premieră, o perioadă de probă în cazul şoferilor începători, de cel puţin doi ani, timp în care aceștia vor fi supuşi unor sancţiuni mai dure dacă conduc sub influenţa alcoolului sau dacă nu folosesc centura. Tinerii de 17 ani vor putea obţine permisul categoria B, dar vor conduce doar însoţiţi până la 18 ani.

După publicarea normelor în Jurnalul Oficial al UE, statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislaţia naţională şi încă un an pentru a pregăti aplicarea. (C.Z.)