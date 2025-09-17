Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Percepție pozitivă asupra digitalizării

Data: 17 Septembrie 2025

Românii îşi evaluează cunoştinţele digitale la un nivel mediu, cu un scor personal de 3,6 din 5, în timp ce percepţia asupra digitalizării este din ce în ce mai pozitivă, cu 70% dintre respondenți care o consideră un lucru bun în 2025, în creştere faţă de 63%, în 2024, arată studiul „Digitalizarea sistemului de educaţie în România”, realizat de Ipsos.

Potrivit cercetării, internetul este utilizat în medie trei ore pe zi, iar smartphone-ul este dispozitivul dominant, prezent în nouă din zece gospodării. (C.Z.)

