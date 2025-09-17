Percepție pozitivă asupra digitalizării

Data: 17 Septembrie 2025

Românii îşi evaluează cunoştinţele digitale la un nivel mediu, cu un scor personal de 3,6 din 5, în timp ce percepţia asupra digitalizării este din ce în ce mai pozitivă, cu 70% dintre respondenți care o consideră un lucru bun în 2025, în creştere faţă de 63%, în 2024, arată studiul „Digitalizarea sistemului de educaţie în România”, realizat de Ipsos.

Potrivit cercetării, internetul este utilizat în medie trei ore pe zi, iar smartphone-ul este dispozitivul dominant, prezent în nouă din zece gospodării. (C.Z.)