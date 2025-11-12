Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Peste 260.000 de prosumatori

Peste 260.000 de prosumatori

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 12 Noiembrie 2025

Numărul prosumatorilor de ener­gie a ajuns în septembrie la 267.000, în creştere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawaţi, a informat vicepreşedintele ANRE, Gabriel Andronache, la un eveniment de specialitate. Potrivit acestuia, în septembrie erau 31.595 de prosumatori care aveau instalate și capacităţi de stocare. (C.Z.)

