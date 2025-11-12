Aproximativ 5 milioane de români, respectiv 26,5% din populaţie, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform Institutului Naţional de Statistică. În același timp, rata
Peste 260.000 de prosumatori
Numărul prosumatorilor de energie a ajuns în septembrie la 267.000, în creştere cu 10.000 raportat la august, capacitatea instalată însumând 3.128 de megawaţi, a informat vicepreşedintele ANRE, Gabriel Andronache, la un eveniment de specialitate. Potrivit acestuia, în septembrie erau 31.595 de prosumatori care aveau instalate și capacităţi de stocare. (C.Z.)