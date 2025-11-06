Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posibilă extindere a sistemului SGR

Data: 06 Noiembrie 2025

Extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) cu alte categorii de ambalaje se poate face din punct de vedere tehnic, a declarat fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, la un eveniment de marcare a doi ani de la lansarea acestuia. După doi ani de implementare, ratele de returnare pentru toate cele trei tipuri de deşeuri (PET, aluminiu şi sticlă) au depăşit 90%, în septembrie 2025, pentru a doua lună consecutiv, conform RetuRO, administratorul SGR. (C.Z.)

