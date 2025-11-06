Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara
Posibilă extindere a sistemului SGR
Extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) cu alte categorii de ambalaje se poate face din punct de vedere tehnic, a declarat fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, la un eveniment de marcare a doi ani de la lansarea acestuia. După doi ani de implementare, ratele de returnare pentru toate cele trei tipuri de deşeuri (PET, aluminiu şi sticlă) au depăşit 90%, în septembrie 2025, pentru a doua lună consecutiv, conform RetuRO, administratorul SGR. (C.Z.)