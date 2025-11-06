Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara
Prima plată prin cardurile de alimente
Peste un milion de persoane au primit prima plată, în valoare de 125 de lei, prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, potrivit ministrului proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. „Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie”, a spus demnitarul, la un eveniment pe teme de fiscalitate. (C.Z.)