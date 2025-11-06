Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Prima plată prin cardurile de alimente

Prima plată prin cardurile de alimente

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 06 Noiembrie 2025

Peste un milion de persoane au primit prima plată, în valoare de 125 de lei, prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, potrivit ministrului proiectelor europene, Dragoş Pîslaru. „Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie”, a spus demnitarul, la un eveniment pe teme de fiscalitate. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială