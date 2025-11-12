Prime de la stat pentru tinerii care se angajează

Data: 12 Noiembrie 2025

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere, printr-un proiect de modificare a Legii privind sistemul asigurărilor de şomaj, un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, sprijinirea tinerilor aflaţi la început de carieră, protejarea şi reintegrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele traficului de persoane, creşterea vârstei de eligibilitate pentru subvenţionarea angajării, de la 45 la 50 de ani.

Una dintre măsuri introduce prima de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”, destinată tinerilor din categoria NEET (care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ sau de calificare), cu scopul de a-i stimula să se anga­jeze. Prima se va acorda timp de 2 ani după angajare și va fi de 1.000 de lei lunar în primul an şi 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an. Sprijinul completează beneficiile acordate angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, respectiv subvenţia de 2.250 lei/lună.

Proiectul extinde accesul la măsuri de susținere a persoanelor aflate în situaţii de risc. Astfel, victimele violenţei domestice şi ale traficului de persoane vor avea la dispoziție servicii dedicate pentru integrare şi reinserţie pe piaţa muncii, iar angajatorii lor vor primi 2.250 lei/lună, arată ministerul. De asemenea, societățile care angajează mame cu cel puţin 3 copii în întreţinere vor beneficia de subvenţie de 2.250 de lei lunar timp de 12 luni, cu obligaţia menţinerii raporturilor de serviciu cel puţin 18 luni.

Pentru a beneficia de măsuri, persoanele menţionate trebuie să se înregistreze ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, arată proiectul. (C.Z.)