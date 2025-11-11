Aproximativ 5 milioane de români, respectiv 26,5% din populaţie, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform Institutului Naţional de Statistică. În același timp, rata
Produse alimentare retrase de la vânzare
Unele pachete de produse Knorr şi Delikat vor fi retrase din magazine, deoarece, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, a transmis producătorul Unilever. Retragerea vizează: Delikat Borş Magic cu legume (lotul 528003C93, valabilitate 31.10.2026), Knorr pungă magică, pentru porc (528630C93 şi 528730C93, 31.01.2027), Knorr supă cu pui cu tăiţei (527810C93, 31.10.2026) şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi (528008C93, 30.04.2027). Oamenii sunt rugați să nu consume produsele din aceste loturi și să le returneze pentru a primi banii înapoi. (C.Z.)