Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Produse alimentare retrase de la vânzare

Produse alimentare retrase de la vânzare

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Noiembrie 2025

Unele pachete de produse Knorr şi Delikat vor fi retrase din magazine, deoarece, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, pot conţine fragmente de metal şi cauciuc, a transmis producătorul Unilever. Retragerea vizează: Delikat Borş Magic cu legume (lotul 528003C93, valabilitate 31.10.2026), Knorr pungă magică, pentru porc (528630C93 şi 528730C93, 31.01.2027), Knorr supă cu pui cu tăiţei (527810C93, 31.10.2026) şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi (528008C93, 30.04.2027). Oamenii sunt rugați să nu consume produsele din aceste loturi și să le returneze pentru a primi banii înapoi. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială