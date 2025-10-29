Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„România Atractivă“ accesibilă în 6 limbi

Data: 29 Octombrie 2025

Platforma digitală de turism cultural „România Atractivă”, care promovează 12 rute turistice tematice, a devenit accesibilă în şase limbi (română, engleză, franceză, germană, maghiară, romani), iar celor 275 obiective principale li s-au adăugat încă 450, potrivit reprezentanţilor programului. Platforma integrează Google Maps, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a combina obiectivele și a-şi crea propriul traseu. „România Atractivă”, program finanțat prin PNRR, s-a lansat în mai 2024 şi se va finaliza în iunie 2026. (C.Z.)

