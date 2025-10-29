Un raport preliminar publicat recent de Comisia Europeană (CE) consemnează că platformele online Facebook, Instagram şi TikTok încalcă reglementările Uniunii Europene, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi
„România Atractivă“ accesibilă în 6 limbi
Platforma digitală de turism cultural „România Atractivă”, care promovează 12 rute turistice tematice, a devenit accesibilă în şase limbi (română, engleză, franceză, germană, maghiară, romani), iar celor 275 obiective principale li s-au adăugat încă 450, potrivit reprezentanţilor programului. Platforma integrează Google Maps, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a combina obiectivele și a-şi crea propriul traseu. „România Atractivă”, program finanțat prin PNRR, s-a lansat în mai 2024 şi se va finaliza în iunie 2026. (C.Z.)