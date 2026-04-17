România, Italia şi Bulgaria pierd teren în fața secetei

Data: 24 Aprilie 2026

Suprafaţa afectată de secetă în Uniunea Europeană a crescut în 2024 la 156.703 kmp, de la 155.432 kmp în 2023, iar România, Italia şi Bulgaria au înregistrat cele mai mari extinderi ale zonelor afectate, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cifrele arată o expansiune semnificativă a suprafeţei arse de secetă în România, de la 10.180 kmp în 2023 la 41.011 kmp în 2024. Creşteri puternice s-au înregistrat şi în Italia (de la 2.860 la 31.752 kmp) şi Bulgaria (de la 4.302 la 22.061 kmp).

În deceniul 2014-2024, în UE seceta a făcut ravagii în special în 2018 (520.817 kmp afectați) şi 2022 (558.313 kmp). În pofida valorilor mai scăzute din 2023 şi 2024, media pe 10 ani arată, per ansamblu, o suprafaţă tot mai mare cu pagube provocate de secetă.

Eurostat evaluează în mod regulat progresele UE privind îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG 15), parte a Agendei 2030 a ONU, care au în vedere, printre altele, protejarea ecosistemelor terestre, gestionarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, oprirea şi inversarea tendinţei de degradare a solului, stoparea pierderii biodiversităţii. Doi dintre indicatorii folosiţi în măsurarea progreselor în SDG 15 sunt amploarea suprafeţei UE afectate de secetă, prin monitorizarea zonelor unde apar deficite în umiditatea solului, și amploarea zonelor forestiere. În 2023, 39% din terenul UE era acoperit de păduri, iar în cinci state membre, pădurile ocupau peste jumătate din teritoriu: Finlanda (66,5%), Suedia (62,4%), Slovenia (58,2%), Estonia (54,1%) şi Letonia (53,4%). În România ponderea era de 29,3%, date estimate, a precizat Eurostat, potrivit Agerpres. (C.Z.)

