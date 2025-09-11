România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program.
Fonduri pentru reabilitarea a 20 de clădiri
Ministerul Dezvoltării alocă 487,53 milioane de lei pentru încă 20 de obiective prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat ministrul Cseke Attila, citat de Agerpres.
De fonduri vor beneficia Sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului „Lia Manoliu” Bucureşti (55,68 milioane de lei), patru blocuri de locuinţe din municipiul Buzău (112,84 milioane), Teatrul Municipal din Baia Mare (75,78 milioane) și alte obiective din Medgidia (judeţul Constanţa), Tulcea și Babadag (judeţul Tulcea), Piteşti (județul Argeș), Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna), Miroslava (judeţul Iaşi), Ulmeni (judeţul Călăraşi), Bustuchin (judeţul Gorj), Osica de Sus (judeţul Olt). (C.Z.)