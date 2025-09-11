Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Fonduri pentru reabilitarea a 20 de clădiri

Fonduri pentru reabilitarea a 20 de clădiri

Actualitate socială
Data: 11 Septembrie 2025

Ministerul Dezvoltării alocă 487,53 milioane de lei pentru încă 20 de obiective prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, a anunţat ministrul Cseke Attila, citat de Agerpres.

De fonduri vor beneficia Sala de atletism „Ioan Soter” din cadrul Complexului „Lia Manoliu” Bucureşti (55,68 milioane de lei), patru blocuri de locuinţe din municipiul Buzău (112,84 milioane), Teatrul Municipal din Baia Mare (75,78 milioane) și alte obiective din Medgidia (judeţul Constanţa), Tulcea și Babadag (judeţul Tulcea), Piteşti (județul Argeș), Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna), Miroslava (judeţul Iaşi), Ulmeni (judeţul Călăraşi), Bustuchin (judeţul Gorj), Osica de Sus (judeţul Olt). (C.Z.)

