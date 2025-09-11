Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Mesaje false în numele ANAF

Mesaje false în numele ANAF

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Septembrie 2025

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală avertizează că mesajele transmise în numele său de la adresa de e-mail info@anaf.io sunt false.

Instituția recomandă contribuabililor să ignore şi să şteargă mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau din alte surse suspecte, de asemenea să nu acceseze link-uri și să nu descarce fişiere din astfel de mesaje. (C.Z.)

