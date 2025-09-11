România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program.
Mesaje false în numele ANAF
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală avertizează că mesajele transmise în numele său de la adresa de e-mail info@anaf.io sunt false.
Instituția recomandă contribuabililor să ignore şi să şteargă mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau din alte surse suspecte, de asemenea să nu acceseze link-uri și să nu descarce fişiere din astfel de mesaje. (C.Z.)