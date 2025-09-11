Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nereguli în dosarele pentru persoanele cu handicap

Data: 11 Septembrie 2025

Ministrul muncii, Florin Manole, afirmă că aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate la Bucureşti de Corpul de control conţin nereguli, potrivit Agerpres.

Este vorba „fie de documente neconforme, fie de dosare incomplete, fie de dosare care nu au fost evaluate corect şi i-au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze”, a spus Manole. El a adăugat că evaluarea certificatelor de handicap este în curs şi în alte judeţe. (C.Z.)

