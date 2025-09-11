România va beneficia de 16,7 miliarde de euro prin mecanismul „Security Action for Europe” - SAFE, potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru cele 19 state membre interesate de program.
Nereguli în dosarele pentru persoanele cu handicap
Ministrul muncii, Florin Manole, afirmă că aproximativ 26% din dosarele privind persoanele cu handicap verificate la Bucureşti de Corpul de control conţin nereguli, potrivit Agerpres.
Este vorba „fie de documente neconforme, fie de dosare incomplete, fie de dosare care nu au fost evaluate corect şi i-au defavorizat de fapt pe cei care aveau dreptul să beneficieze”, a spus Manole. El a adăugat că evaluarea certificatelor de handicap este în curs şi în alte judeţe. (C.Z.)