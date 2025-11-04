Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Scumpire ușoară a energiei

Data: 04 Noiembrie 2025

Preţul energiei electrice crește cu 0,5% şi cel al energiei termice cu 2% de la 1 noiembrie, pe fondul majorării de sâmbătă cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 anul trecut, la 0,0136 lei/kWh, potrivit Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI). Durata iniţială de aplicare a taxei a fost 2011-2023, ulterior prelungită până în 2033. AEI susţine că, din 2011 până în 2024, s-au acumulat circa 2,6 miliarde de euro, care s-au folosit aproape exclusiv la subvenţia energiei termice în 10-15 oraşe, ceea ce pune „problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Apuseni să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăieşte într-un oraş cu salarii de mii de euro?” (C.Z.)

