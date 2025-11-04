În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
Scumpire ușoară a energiei
Preţul energiei electrice crește cu 0,5% şi cel al energiei termice cu 2% de la 1 noiembrie, pe fondul majorării de sâmbătă cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 anul trecut, la 0,0136 lei/kWh, potrivit Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI). Durata iniţială de aplicare a taxei a fost 2011-2023, ulterior prelungită până în 2033. AEI susţine că, din 2011 până în 2024, s-au acumulat circa 2,6 miliarde de euro, care s-au folosit aproape exclusiv la subvenţia energiei termice în 10-15 oraşe, ceea ce pune „problema echității: De ce un consumator de energie electrică dintr-un sat din Apuseni să achite o parte din factura din energia termică a unei persoane care trăieşte într-un oraş cu salarii de mii de euro?” (C.Z.)