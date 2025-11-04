În Uniunea Europeană, în 2023, PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS) a fost de 38.100 PPS, în creştere de la 36.000 în 2022, arată datele publicate recent de Eurostat. La
Încrederea în alertele meteo
Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj CURS, citat de Agerpres. În legătură cu frecvenţa alertelor pe telefon, 47% consideră că sunt transmise atât de des cât este nevoie, 29% ar dori ca alertele să fie mai frecvente și 21% să fie mai rare, pentru a nu speria populaţia. (C.Z.)