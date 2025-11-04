Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Încrederea în alertele meteo

Încrederea în alertele meteo

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 04 Noiembrie 2025

Trei sferturi dintre români au foarte mare sau destul de mare încredere în alertele meteo transmise de autorităţi, relevă un sondaj CURS, citat de Agerpres. În legătură cu frecvenţa alertelor pe telefon, 47% consideră că sunt transmise atât de des cât este nevoie, 29% ar dori ca alertele să fie mai frecvente și 21% să fie mai rare, pentru a nu speria populaţia. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială