Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că sunt necesare măsuri urgente pentru sistemele de sănătate esenţiale din multe ţări care se confruntă cu datorii masive şi ajutor în scădere,
Secetă severă în Arad
Pompierii arădeni au avut 94 de misiuni de transport de apă pentru crescătorii de animale din judeţ, cu un total de 290.500 l, de două ori mai multe decât anul trecut (35 de misiuni, 134.000 l), din cauza secetei profunde, care a secat unele cursuri de apă, a declarat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, colonelul Renich Valentin. Printre cursurile secate se numără râul Teuz, afluent al Crişului Negru, o sursă importantă de apă pentru fermierii din Mişca. (C.Z.)