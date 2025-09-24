Soluții pentru reducerea poluării aerului în București

Data: 24 Septembrie 2025

Bucureştiul se află mult în urmă în ceea ce priveşte calitatea aerului, în primul rând din cauza traficului rutier în care predomină mașinile poluante, dar și a șantie­relor de construcții din oraș, a declarat săptămâna trecută primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la un eveniment de specialitate. „Planul integrat de măsurare a calităţii aerului pe care îl facem anual ne arată că poluarea este generată, în mare parte, de traficul din Bucureşti. Un alt factor decisiv în calitatea aerului, în Bucureşti mă refer, nu la arderile din jurul Ilfovului, este legat exclusiv de şantierele care sunt desfăşurate şi de cum se raportează acei constructori la întreţinerea şi mentenanţa şantierelor şi a maşinilor care intră şi ies de acolo”, a menţionat Stelian Bujduveanu, la CES ESG Conference 2025.

În opinia sa, pentru a îmbunătăţi calitatea aerului în Capitală este nevoie de o schimbare a politicilor actuale care nu favorizează maşinile nepoluante, dar și de încurajarea folosirii transportului în comun. „Dacă vrem să mergem în direcţia corectă, trebuie să convingem oamenii că, în primul rând, transportul în comun care va fi full green este alternativa corectă şi, în al doilea rând, trebuie să prioritizăm acele maşini care nu sunt poluante”, a mai spus Bujduveanu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, modernizarea transportului în comun în Bucureşti se va finaliza în 2030 când 1.500 de autovehicule vor fi complet moderne. „Cu cât convingem mai mulţi oameni să folosească transportul în comun, cu atât scădem impactul asupra traficului, cu atât scădem poluarea municipiului Bucureşti”, a subliniat primarul general interimar. (C.Z.)