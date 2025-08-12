Încrucişarea dintre tomate şi anumite specii de cartofi a dat naştere cartofilor din ziua de azi, potrivit un studiu publicat la 31 iulie în revista ştiinţifică Cell, informează AFP. Originea cartofului îi
Risipă alimentară de 20%
Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivel național, potrivit Asociaţiei Lanţul Alimentar Scurt (ALAS).
Conform ALAS, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă, urmate de HoReCa şi retail. „Risipa începe când cumpărăm prea mult, continuă când gătim disproporţionat şi se încheie când aruncăm ce a fost muncit”, arată asociația, care derulează în Piaţa Obor şi în Parcul Păsărarilor din București un proiect de combatere a irosirii alimentelor. (C. Z.)