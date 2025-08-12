Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Risipă alimentară de 20%

Risipă alimentară de 20%

Actualitate socială
Data: 12 August 2025

Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivel național, potrivit Asociaţiei Lanţul Alimentar Scurt (ALAS).

Conform ALAS, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă, urmate de HoReCa şi retail. „Risipa începe când cumpărăm prea mult, continuă când gătim disproporţionat şi se încheie când aruncăm ce a fost muncit”, arată asociația, care derulează în Piaţa Obor şi în Parcul Păsărarilor din București un proiect de combatere a irosirii alimentelor. (C. Z.)

