Risipă alimentară de 20%

Data: 12 August 2025

Un român aruncă, în medie, o porţie de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivel național, potrivit Asociaţiei Lanţul Alimentar Scurt (ALAS).

Conform ALAS, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă, urmate de HoReCa şi retail. „Risipa începe când cumpărăm prea mult, continuă când gătim disproporţionat şi se încheie când aruncăm ce a fost muncit”, arată asociația, care derulează în Piaţa Obor şi în Parcul Păsărarilor din București un proiect de combatere a irosirii alimentelor. (C. Z.)