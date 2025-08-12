Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Intervenții ale pompierilor în Grecia

Actualitate socială
Data: 12 August 2025

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit în weekendul trecut la stingerea unor incendii din apropierea localităţilor Palaia Fokaia și Charvalo, în Attica de Est. Acțiunile au avut loc în condiţii de vizibilitate redusă și de vânt foarte puternic, pe terenuri accidentate, a anunţat IGSU.

Până la 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile UE de protecţie civilă în sprijinul autorităţilor elene. (C. Z.)

