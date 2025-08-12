Intervenții ale pompierilor în Grecia

Data: 12 August 2025

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit în weekendul trecut la stingerea unor incendii din apropierea localităţilor Palaia Fokaia și Charvalo, în Attica de Est. Acțiunile au avut loc în condiţii de vizibilitate redusă și de vânt foarte puternic, pe terenuri accidentate, a anunţat IGSU.

Până la 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile UE de protecţie civilă în sprijinul autorităţilor elene. (C. Z.)