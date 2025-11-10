Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
SUA: Victorii locale ale demo­craților

Data: 10 Noiembrie 2025

Democraţii au câştigat săptămâna trecută trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump este președintele SUA, oferind partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor, scrie Reuters. În New York, socialistul democrat Zohran Mamdani, 34 de ani, a învins în cursa pentru funcţia de primar, iar în Virginia şi New Jersey, democratele moderate Abigail Spanberger (46 de ani) şi Mikie Sherrill (53 de ani) au triumfat în alegerile pentru guvernator. (C.Z.)

