Municipiul Oradea a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2027”, în urma unei competiţii naţionale derulate, recent, la Vaslui, în cadrul programului dedicat tinerilor şi dezvoltării urbane
SUA: Victorii locale ale democraților
Democraţii au câştigat săptămâna trecută trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump este președintele SUA, oferind partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor, scrie Reuters. În New York, socialistul democrat Zohran Mamdani, 34 de ani, a învins în cursa pentru funcţia de primar, iar în Virginia şi New Jersey, democratele moderate Abigail Spanberger (46 de ani) şi Mikie Sherrill (53 de ani) au triumfat în alegerile pentru guvernator. (C.Z.)