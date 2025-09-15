Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tensiuni politice și sociale în Franța

Actualitate socială
Data: 15 Septembrie 2025

Circa 200.000 de manifestanţi au protestat miercurea trecută în Franţa faţă de politica de austeritate, conform Ministerului de Interne, iar 540 au fost arestaţi. În același timp, noul premier Sebastien Lecornu, numit după demiterea în parlament a lui François Bayrou, a depus jurământul, relatează dpa.

Tensiunile din Franţa au crescut după ce Emmanuel Macron a convocat anul trecut alegeri anticipate, iar guvernele care au urmat au vrut să rezolve deficitul cu un plan de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, respins de populație. Lecornu este al cincilea prim-ministru din ultimii doi ani. (C.Z.)

