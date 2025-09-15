Tensiuni politice și sociale în Franța

Data: 15 Septembrie 2025

Circa 200.000 de manifestanţi au protestat miercurea trecută în Franţa faţă de politica de austeritate, conform Ministerului de Interne, iar 540 au fost arestaţi. În același timp, noul premier Sebastien Lecornu, numit după demiterea în parlament a lui François Bayrou, a depus jurământul, relatează dpa.

Tensiunile din Franţa au crescut după ce Emmanuel Macron a convocat anul trecut alegeri anticipate, iar guvernele care au urmat au vrut să rezolve deficitul cu un plan de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, respins de populație. Lecornu este al cincilea prim-ministru din ultimii doi ani. (C.Z.)