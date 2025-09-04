Topul insolvențelor pe județe

Data: 04 Septembrie 2025

La nivel naţional, în august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvenţă, conform unei analize realizate de RisCo.ro. Bucureşti (211), Cluj (73), Bihor (73), Timiş (50) şi Ilfov (41) sunt judeţele cu cele mai multe insolvenţe deschise în august.

În Bucureşti, numărul dosarelor de insolvenţă au ajuns în august 2025 la 211, faţă de 183 în august 2024, o creștere cu 15%. În Cluj, insolvențele au crescut cu 121%, de la 33 de dosare în august 2024 la 73 în august 2025, iar în Bihor cu 356%, de la 16 în august 2024 la 73 în august 2025. (C.Z.)