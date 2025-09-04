Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Topul insolvențelor pe județe

Data: 04 Septembrie 2025

La nivel naţional, în august 2025 au fost deschise 907 dosare de insolvenţă, conform unei analize realizate de RisCo.ro. Bucureşti (211), Cluj (73), Bihor (73), Timiş (50) şi Ilfov (41) sunt judeţele cu cele mai multe insolvenţe deschise în august.

În Bucureşti, numărul dosarelor de insolvenţă au ajuns în august 2025 la 211, faţă de 183 în august 2024, o creștere cu 15%. În Cluj, insolvențele au crescut cu 121%, de la 33 de dosare în august 2024 la 73 în august 2025, iar în Bihor cu 356%, de la 16 în august 2024 la 73 în august 2025. (C.Z.)

