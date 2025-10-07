Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Traficul pe Transalpina rămâne închis

Traficul pe Transalpina rămâne închis

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 07 Octombrie 2025

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, ieri, că DN 67C (Transalpina), sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule. Partea carosabilă este acoperită de un strat de zăpadă care măsoară între 20 şi 40 cm, misiunea de curăţare fiind mult îngreunată de viscol. Meteorologii prognozează încă trei zile de vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte. (O.N.)

