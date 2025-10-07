Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii.
Traficul pe Transalpina rămâne închis
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, ieri, că DN 67C (Transalpina), sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule. Partea carosabilă este acoperită de un strat de zăpadă care măsoară între 20 şi 40 cm, misiunea de curăţare fiind mult îngreunată de viscol. Meteorologii prognozează încă trei zile de vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte. (O.N.)