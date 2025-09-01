Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Turneu în țările estice al președintei Comisiei Europene

Actualitate socială
Data: 01 Septembrie 2025

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a început vineri o serie de vizite în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România, state membre estice aflate în prima linie a conflictului din Ucraina, a anunţat Executivul european.

Înaltul oficial european a ajuns vineri la Riga, Letonia, unde a vizitat o fabrică de drone împreună cu premierul Evika Salina, și la Helsinki, Finlanda, unde a discutat cu premierul Petteri Orpo şi cu preşedintele Alexander Stubb aspecte legate de apărarea colectivă, sprijinul pentru Ucraina, combaterea activităţilor de influenţă hibridă şi protejarea infrastructurii critice.

Sâmbătă, preşedinta Executivului european s-a aflat în Estonia, unde a avut întâlniri cu prim-ministrul Kristen Michal şi cu forţele de apărare estone şi cu personalul NATO.

Ieri, în Polonia, Von der Leyen și prim-ministrul Donald Tusk s-au deplasat la frontiera cu Belarus pentru a urmări operaţiunile de monitorizare şi protejare a granițelor. Tot ieri, Ursula von der Leyen a ajuns la Sofia, Bulgaria, și a vizitat cea mai mare fabrică de armament din ţară.

Programul de astăzi al șefei CE începe cu o deplasare în Lituania, la frontiera cu Belarus, pentru a asista împreună cu preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda, la pregătirile împotriva ameninţărilor hibride şi convenţionale.

Astăzi după-amiază, Ursula von der Leyen va călători în România, la Constanța, unde va avea discuții cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan pe teme care vizează cooperarea UE-NATO, precum şi aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. (C.Z.)

 

