Vânzări slabe la cătină și măceșe

Data: 14 Feb 2025

În Vrancea, vânzările de cătină şi măceşe, printre cele mai căutate produse bio din judeţ, au scăzut semnificativ în 2024, potrivit Direcţiei Silvice, cea care colectează fructele de pădure de la populaţie şi le vinde ulterior către terţi. Dacă în anii anteriori, se vindeau zeci de tone, în special în Spania şi Germania, în 2024 licitaţiile pentru valorificarea acestora nu au atras comercianți, pe fondul scăderii cererii externe.

„În 2023 am obţinut 227.868 de lei din vânzarea cătinei şi 239.366 de lei din vânzarea măceşelor. Din păcate, anul trecut nu am reuşit să vindem foarte mult”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei Silvice, Lucian Zamfir. (C. Z.)