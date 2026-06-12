Aproximativ 30 de companii media europene şi americane s-au alăturat coaliţiei Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), cofondate de BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media şi
Violențe „șocante” la Belfast
Revolte antiimigranţi, considerate „şocante” de către prim-ministrul britanic Keir Starmer, au avut loc săptămâna trecută în Irlanda de Nord, după un atac cu cuţitul comis de un refugiat sudanez, relatează AFP. Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a declarat că violenţele nu sunt altceva decât acte de rasism, conform Reuters. În timpul violențelor, locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate. Cetăţenii români sunt în prezent în siguranţă, iar unii dintre ei vor să revină în România, a informat Ministerul Afacerilor Externe. (C.Z.)