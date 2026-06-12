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Violențe „șocante” la Belfast

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Data: 15 Iunie 2026

Revolte antiimigranţi, considerate „şocante” de către prim-ministrul britanic Keir Starmer, au avut loc săptămâna trecută în Irlanda de Nord, după un atac cu cuţitul comis de un refugiat sudanez, relatează AFP. Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a declarat că violenţele nu sunt altceva decât acte de ra­sism, conform Reuters. În timpul violențelor, locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate. Cetăţenii români sunt în prezent în siguranţă, iar unii dintre ei vor să revină în România, a informat Ministerul Afacerilor Externe. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Afacerilor Externe
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