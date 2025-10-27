Eurodeputaţii au aprobat săptămâna trecută revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc, printre altele, dispoziţii vizând şoferii începători, permisul digital şi decăderea din
Vizită a Robertei Metsola la Chișinău
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, transmite Moldpres.
Autorităţile de la Chişinău îşi doresc deschiderea cât mai rapidă a capitolelor de negocieri cu UE. „Cunoaşteţi care este problema. E nevoie de un consens la nivel de statele membre ale UE. Noi considerăm că ar fi corect să avem acelaşi start împreună cu vecinii noştri ucraineni”, a precizat Grosu. (C.Z.)