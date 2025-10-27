Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Vizită a Robertei Metsola la Chișinău

Vizită a Robertei Metsola la Chișinău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 27 Octombrie 2025

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în 6 şi 7 noiembrie o vizită la Chişinău, unde va susţine un discurs în fața deputaților moldoveni, a anunţat preşedintele Legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, transmite Moldpres.

Autorităţile de la Chişinău îşi doresc deschiderea cât mai rapidă a capitolelor de negocieri cu UE. „Cunoaşteţi care este problema. E nevoie de un consens la nivel de statele membre ale UE. Noi considerăm că ar fi corect să avem acelaşi start împreună cu vecinii noştri ucraineni”, a precizat Grosu. (C.Z.)

 

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială