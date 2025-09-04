Vizită FMI la București

Data: 04 Septembrie 2025

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, este la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti și a avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României şi alte agenţii guvernamentale, cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

FMI a înrăutăţit în aprilie estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%. (C.Z.)