Jumătate din administrațiile locale vor trebui să-și reducă personalul, în cazul în care se va aplica o tăiere cu 40% a bazei maxime aprobate în sectorul administrativ, adică cu aproximativ 10% a posturilor efe
Vizită FMI la București
O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, este la Bucureşti în perioada 3-12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti și a avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României şi alte agenţii guvernamentale, cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
FMI a înrăutăţit în aprilie estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%. (C.Z.)