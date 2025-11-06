Zeci de incidente anual legate de furnizarea de gaze

Data: 06 Noiembrie 2025

O analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) arată că cele mai frecvente incidente în reţeaua de distribuţie a gazelor au fost raportate în zona Bucureştiului, Sibiu, Cisnădie, Bistriţa. Deoarece cauza principală a incidentelor este necu­noașterea poziţiei exacte a conductelor, AEI solicită autorităţilor să sprijine transparentizarea infrastructurii subterane de gaze. O altă organizație propune măsuri urgente de creștere a siguranței de furnizare de gaze pentru populaţie.

Asociaţia Energia Inteligentă a analizat datele operatorilor de distribuţie de gaze naturale din care rezultă că, în perioada ianuarie - decembrie 2024, la nivel național, au fost înregistrate zeci de incidente provocate de lucrări de excavaţie neautorizate sau neautorizate corespunzător. „Harta preliminară (…) evidenţiază zonele cu cele mai frecvente incidente în localităţi precum Bucureşti, Tunari, Corbeanca, Domneşti, Sibiu, Cisnădie, Bistriţa. În toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziţia exactă a conductelor de gaze”, arată organizaţia, potrivit Agerpres.

AEI atrage atenția că România nu are un sistem public de informare privind infrastructura subterană critică. „În lipsa unui sistem naţional de tip «Sună înainte de a săpa!» sau a unei platforme GIS accesibile publicului, lucrările de construcţii şi dezvoltare urbană se desfăşoară adesea fără coordonare cu operatorii de reţea. Publicarea hărţii este un prim pas spre: creşterea gradului de conştientizare în rândul autorităţilor, dezvoltatorilor şi cetăţenilor și reducerea riscurilor de avarii şi accidente”, precizează asociația, care cere transparentizarea infrastructurii subterane şi implementarea unui sistem digital naţional care să permită consultarea amplasamentului conductelor înainte de orice excavaţie.

Tot dinspre societatea civilă vine o propunere privind demararea de urgenţă, sub coordonarea premierului, a evaluării politicilor publice din sectorul energiei. Arătând că „situaţia alarmantă a exploziilor din Bucureşti, Bistriţa, Dej şi Râmnicu Sărat relevă grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor”, Asociația Pro Democraţia cere decidenților „un calendar clar și acţiuni” care să aibă ca finalitate standarde de calitate unitare şi neechivoce pentru operatorii din energie, „care să pună pe primul loc siguranţa cetăţeanului”.

Pro Democraţia propune Guvernului un plan pe 6 luni de măsuri pentru creşterea siguranţei în furnizarea gazelor, care să aibă în vedere: revizuirea, sistematizarea şi unificarea standardelor de calitate în materie de distribuţie a gazelor; dezvoltarea unui sistem digital de monitorizare şi raportare a incidentelor; o campanie de informare publică privind prevenţia şi semnalarea problemelor legate de gaze; investiţii în modernizarea infrastructurii critice de distribuţie etc. (C.Z.)