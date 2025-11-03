Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat la Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 03 Noiembrie 2025

Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, în prezent, mormântul acestui ultim domnitor al Principatului Moldovei aflându-se în Franța, în localitatea Le Mée-sur-­Seine, în Île-de-France, în apropiere de Paris. Potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, procedura de aducere în ţară şi reînhumare va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui şef de stat. Acesta a mai precizat pentru Agerpres că va fi construit şi un monument funerar. Demersurile de repatriere a domnitorului au fost realizate în acord cu familia moștenitoare și cu autoritățile franceze. Rămășițele pământești vor fi aduse la București, în 8 noiembrie, şi mai apoi la Iași. Grigore Alexandru Ghica (1804-1857) a fost domnitor al Moldovei în două perioade distincte: mai 1849 - octombrie 1853 şi octombrie1854 - iunie 1856. A fost uns domn în Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași. A fost prețuit în epocă drept un militant unionist.

