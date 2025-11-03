Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatori la 27 octombrie 2025, au anunţat reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA. Este vorba
Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat la Iași
Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghica vor fi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, în prezent, mormântul acestui ultim domnitor al Principatului Moldovei aflându-se în Franța, în localitatea Le Mée-sur-Seine, în Île-de-France, în apropiere de Paris. Potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, procedura de aducere în ţară şi reînhumare va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui şef de stat. Acesta a mai precizat pentru Agerpres că va fi construit şi un monument funerar. Demersurile de repatriere a domnitorului au fost realizate în acord cu familia moștenitoare și cu autoritățile franceze. Rămășițele pământești vor fi aduse la București, în 8 noiembrie, şi mai apoi la Iași. Grigore Alexandru Ghica (1804-1857) a fost domnitor al Moldovei în două perioade distincte: mai 1849 - octombrie 1853 şi octombrie1854 - iunie 1856. A fost uns domn în Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” din Iași. A fost prețuit în epocă drept un militant unionist.