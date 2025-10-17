Lucrări de restaurare la amfiteatrul de la poalele Acropolei

Odeonul lui Herodes Atticus, situat la poalele Acropolei, în Atena, unul dintre cele mai faimoase teatre antice din Grecia, se va închide în aceste zile pentru lucrări de restaurare care vor dura aproximativ trei ani, a anunţat Ministerul elen al Culturii, informează DPA. Ultimul spectacol a avut loc, ieri, 16 octombrie, cu participarea compozitoarei elene Evanthia Reboutsika, alături de o orchestră simfonică din Istanbul. După concert, teatrul vechi de aproape 1.900 de ani s-a închis pentru a permite remedierea pagubelor produse atât de trecerea timpului, cât și de umezeală şi de precedente lucrări de reparaţii. Printre sarcinile restauratorilor se numără și îmbună­tățirea stabili­tății unor secţiuni de zid și modernizarea zonei culiselor.

Construit în jurul anului 160 d.Hr. de aristocratul roman de origine greacă Herodes Atticus, în memoria soţiei sale Regilla, care a murit la o vârstă tânără, amfiteatrul din piatră, cunoscut şi sub denumirea de „Herodeion”, este afectat, de asemenea, de acțiunea microorganismelor. Lucrările de restaurare vor fi supravegheate de o echipă de la Universitatea Naţională Tehnică din Atena.

Din 1955, amfiteatrul a fost principalul spaţiu în care s-a desfăşurat Festivalul Epidaurus din Atena. De-a lungul timpului, numeroşi artişti, de la Maria Callas şi Frank Sinatra până la Filarmonica din Berlin, Luciano Pavarotti, Sting şi Foo Fighters, au susţinut concerte în acest teatru.