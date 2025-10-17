Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lucrări de restaurare la amfiteatrul de la poalele Acropolei

Historica
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 17 Octombrie 2025

Odeonul lui Herodes Atticus, situat la poalele Acropolei, în Atena, unul dintre cele mai faimoase teatre antice din Grecia, se va închide în aceste zile pentru lucrări de restaurare care vor dura aproximativ trei ani, a anunţat Ministerul elen al Culturii, informează DPA. Ultimul spectacol a avut loc, ieri, 16 octombrie, cu participarea compozitoarei elene Evanthia Reboutsika, alături de o orchestră simfonică din Istanbul. După concert, teatrul vechi de aproape 1.900 de ani s-a închis pentru a permite remedierea pagubelor produse atât de trecerea timpului, cât și de umezeală şi de precedente lucrări de reparaţii. Printre sarcinile restauratorilor se numără și îmbună­tățirea stabili­tății unor secţiuni de zid și modernizarea zonei culiselor.

Construit în jurul anului 160 d.Hr. de aristocratul roman de origine greacă Herodes Atticus, în memoria soţiei sale Regilla, care a murit la o vârstă tânără, amfiteatrul din piatră, cunoscut şi sub denumirea de „Herodeion”, este afectat, de asemenea, de acțiunea microorganismelor. Lucrările de restaurare vor fi supravegheate de o echipă de la Universitatea Naţională Tehnică din Atena.

Din 1955, amfiteatrul a fost principalul spaţiu în care s-a desfăşurat Festivalul Epidaurus din Atena. De-a lungul timpului, numeroşi artişti, de la Maria Callas şi Frank Sinatra până la Filarmonica din Berlin, Luciano Pavarotti, Sting şi Foo Fighters, au susţinut concerte în acest teatru. 

 

