Oamenii foloseau intensiv focul încă de acum 50.000 de ani

Cercetători din mai multe țări au descoperit dovezi care arată că oamenii foloseau în mod intensiv focul pentru a transforma mediul înconjurător încă de acum 50.000 de ani, cu mult mai devreme decât se credea anterior, transmite Xinhua. O echipă internaţională condusă de oameni de știință de la Institutul de Oceanologie al Academiei Chineze de Ştiinţe a analizat o carotă de sedimente vechi de 300.000 de ani, extrasă din Marea Chinei de Est, care a arătat o creştere semnificativă a folosirii focului în estul Asiei, în urmă cu aproximativ 50.000 de ani.

Concluziile studiului, publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, pun sub semnul întrebării teoria mai veche conform căreia omul a început să folosească la scară mare focul pentru a modifica mediul de viaţă acum 3.000-4.000 de ani.

Prin studierea carbonului pirogen - rămăşiţe de plante carbonizate -, echipa a detectat o creştere importantă a numărului de focuri aprinse pe continentul asiatic, într-o perioadă în care grupuri de Homo sapiens se dispersau pe întreg globul. Fenomene similare au fost documentate anterior în Europa, Asia de Sud-Est şi Australia, în aceeaşi perioadă de timp, ceea ce sugerează o intensificare a utilizării focului în aceste părţi ale lumii, pe măsură ce oamenii migrau din Africa spre alte regiuni.