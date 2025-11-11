Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Historica Marele cutremur din noiembrie 1940

Marele cutremur din noiembrie 1940

Historica
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 11 Noiembrie 2025

În duminica din 10 noiembrie 1940, ora 3:39, România era zguduită de cel mai puternic cutremur, ca energie eliberată, din secolul al XX-lea. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, intensitate IX pe scara Mercalli şi a durat 45 de secunde. Epicentrul său a fost localizat în zona Vrancea, la o adâncime de 150 km, potrivit www.infp.ro, citat de Agerpres. 

Zeci de localități au fost grav afectate. Oraşul Panciu a fost distrus în proporţie de 90% (din 371 de case de zid, numai 5 au rămas în picioare), iar Focşani şi Mărăşeşti în proporţie de 70%. Potrivit datelor, în mare parte incerte din cauza cenzurii în vremuri de război, s-au înregistrat 593 de morţi şi 1.271 de răniţi, din care 140 de morţi şi 300 de răniţi în Bucureşti, la prăbuşirea blocului Carlton, însă se estimează că numărul victimelor a fost mai mare, de circa 1.000 de morţi şi 4.000 de răniţi. Blocul Carlton, un simbol al Bucureştiului interbelic şi unul dintre cele mai moderne edificii ale vremii, a fost transformat, în câteva secunde, într-un uriaş morman de moloz. Inaugurată în 1936, clădirea era din beton armat, avea 12 etaje și se afla la intersecţia străzii Regale cu bulevardul Nicolae Bălcescu, ­denumit pe atunci Brătianu. Multe alte clădiri din Bucureşti au fost afectate.

La Chişinău, cutremurul a făcut 78 de victime şi a afectat 2.795 de clădiri. În Bulgaria, 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Seismul a fost atât de puternic încât s-a simţit la Sankt Petersburg, Moscova, Odesa, Istanbul, Atena şi chiar la Marsilia, scrie Agerpres. 

