Ziua radioului naţional este marcată în fiecare an la 1 noiembrie, dată la care, în 1928, la orele 17:00, a fost inaugurat postul radiofonic, cu apelul „Alo, Alo, aici Radio Bucureşti, România”, cuvinte
Marele cutremur din noiembrie 1940
În duminica din 10 noiembrie 1940, ora 3:39, România era zguduită de cel mai puternic cutremur, ca energie eliberată, din secolul al XX-lea. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, intensitate IX pe scara Mercalli şi a durat 45 de secunde. Epicentrul său a fost localizat în zona Vrancea, la o adâncime de 150 km, potrivit www.infp.ro, citat de Agerpres.
Zeci de localități au fost grav afectate. Oraşul Panciu a fost distrus în proporţie de 90% (din 371 de case de zid, numai 5 au rămas în picioare), iar Focşani şi Mărăşeşti în proporţie de 70%. Potrivit datelor, în mare parte incerte din cauza cenzurii în vremuri de război, s-au înregistrat 593 de morţi şi 1.271 de răniţi, din care 140 de morţi şi 300 de răniţi în Bucureşti, la prăbuşirea blocului Carlton, însă se estimează că numărul victimelor a fost mai mare, de circa 1.000 de morţi şi 4.000 de răniţi. Blocul Carlton, un simbol al Bucureştiului interbelic şi unul dintre cele mai moderne edificii ale vremii, a fost transformat, în câteva secunde, într-un uriaş morman de moloz. Inaugurată în 1936, clădirea era din beton armat, avea 12 etaje și se afla la intersecţia străzii Regale cu bulevardul Nicolae Bălcescu, denumit pe atunci Brătianu. Multe alte clădiri din Bucureşti au fost afectate.
La Chişinău, cutremurul a făcut 78 de victime şi a afectat 2.795 de clădiri. În Bulgaria, 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Seismul a fost atât de puternic încât s-a simţit la Sankt Petersburg, Moscova, Odesa, Istanbul, Atena şi chiar la Marsilia, scrie Agerpres.