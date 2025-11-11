Marele cutremur din noiembrie 1940

În duminica din 10 noiembrie 1940, ora 3:39, România era zguduită de cel mai puternic cutremur, ca energie eliberată, din secolul al XX-lea. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, intensitate IX pe scara Mercalli şi a durat 45 de secunde. Epicentrul său a fost localizat în zona Vrancea, la o adâncime de 150 km, potrivit www.infp.ro, citat de Agerpres.

Zeci de localități au fost grav afectate. Oraşul Panciu a fost distrus în proporţie de 90% (din 371 de case de zid, numai 5 au rămas în picioare), iar Focşani şi Mărăşeşti în proporţie de 70%. Potrivit datelor, în mare parte incerte din cauza cenzurii în vremuri de război, s-au înregistrat 593 de morţi şi 1.271 de răniţi, din care 140 de morţi şi 300 de răniţi în Bucureşti, la prăbuşirea blocului Carlton, însă se estimează că numărul victimelor a fost mai mare, de circa 1.000 de morţi şi 4.000 de răniţi. Blocul Carlton, un simbol al Bucureştiului interbelic şi unul dintre cele mai moderne edificii ale vremii, a fost transformat, în câteva secunde, într-un uriaş morman de moloz. Inaugurată în 1936, clădirea era din beton armat, avea 12 etaje și se afla la intersecţia străzii Regale cu bulevardul Nicolae Bălcescu, ­denumit pe atunci Brătianu. Multe alte clădiri din Bucureşti au fost afectate.

La Chişinău, cutremurul a făcut 78 de victime şi a afectat 2.795 de clădiri. În Bulgaria, 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Seismul a fost atât de puternic încât s-a simţit la Sankt Petersburg, Moscova, Odesa, Istanbul, Atena şi chiar la Marsilia, scrie Agerpres.