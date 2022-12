Credința și tradițiile, valori cu care cresc tinerii din Feredeni

Feredeni, gazdă a Festivalului „Folcloristica” În perioada 29-30 octombrie 2022, satul Feredeni a fost gazda celei de-a opta ediţii a Festivalului „Folcloristica”, organizată de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” și Asociaţia „Super Tineri” (ASIRYS), în parteneriat cu Primăria Comunei Deleni şi Școala Gimnazială Feredeni. Evenimentul a reunit 370 de artişti, meşteri, participanți şi voluntari din mai multe localităţi ale judeţului Iaşi (Feredeni, Deleni, Cotnari, Hărmănești, Hârlău, Todirești, Târgu Frumos), județul Bacău, dar și din străinătate: Spania, Iordania, Egipt, Italia, Germania și Turcia. „Folcloristica este un eveniment unic, foarte frumos, prin care sunt promovate tradiţiile şi obiceiurile din judeţul Iaşi. Noi am câştigat anul trecut titlul de «Cel mai frumos sat», prezentând un cântec, un dans, o tradiţie şi un produs culinar, ultimele două combinate deoarece am pregătit un moment de nuntă specific în care mireasa, în curtea casei ei, rupe un cozonac şi îl aruncă nuntaşilor în patru direcţii, în formă de cruce. Regula este ca satul care câştigă ediţia să o organizeze pe următoarea, astfel că anul acesta, la Feredeni, am avut oaspeţi din mai multe sate şi din mai multe ţări. Voluntarii din străinătate formează de fapt juriul care decide câştigătorul”, spune pr. Dănuţ Fotea. 101 copii, alături de voluntari locali şi internaţionali, au participat la ateliere creative despre folclor şi momente artistice, la parada satelor, meşterii populari din zonă şi-au prezentat truda mâinilor lor, iar gospodinele din Feredeni au încântat cu o gustoasă expoziţie de preparate culinare. „Străinii sunt pasionaţi de folclorul nostru şi cu atât mai mult ar fi păcat ca pe noi să nu ne preocupe conservarea lui şi transmiterea generaţiilor viitoare. În centrul tuturor activităţilor se află, aşa cum este şi firesc, copiii, însă pentru a exista continuitate, părinţii şi bunicii unei comunităţi trebuie valorificaţi. Bu­nicii sunt exponenţii, reprezintă ­trecutul la care ne raportăm în momentul în care ne proiectăm viitorul. Şi de această dată, bătrânicile mele, cu reţetele lor vechi de mămăligă dulce sau sarmale cu crupe, şi gospodinele de 40-50 de ani au scos din mâinile lor adevărate mi­nu­năţii, care au încântat invitaţii”, susţine pr. Fotea.