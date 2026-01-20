Sclipirile Luminii: Iarna la Patriarhia Română

În cea mai mare parte, moaștele care se află în bisericile din Veneția au fost luate ca pradă din Bizanț în vremea cruciadelor, și mai ales în timpul Cruciadei a patra, venețiană (1204). Prezența sfintelor moaște în număr atât de mare în acest oraș, în care lumea vine mai ales pentru strălucirea exterioară, pentru romantismul locului și pentru distracție, constituie pentru credincioșii de azi un motiv de bucurie și un prilej de pelerinaj.
