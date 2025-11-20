Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
Absența durerii în boli pulmonare
Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, inflamațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerul, durerea nu apare de la început, a explicat prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și medic primar pneumolog, citat de News.ro. Dacă nu sunt făcute investigații de rutină, mai ales în cazul fumătorilor sau al persoanelor care lucrează în medii toxice, cancerul pulmonar sau alte patologii, precum fibroza pulmonară, se dezvoltă fără simptome în primele faze de boală. (I.N.)