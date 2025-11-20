Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Absența durerii în boli pulmonare

Data: 20 Noiembrie 2025

Plămânii nu au receptori de durere, ci doar pentru reflexe, precum tusea sau iritația, in­fla­mațiile sau leziunile din interiorul plămânului, motiv pentru care, în cazul unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerul, durerea nu apare de la început, a explicat prof. dr. Cris­tian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infec­țioase „Victor Babeș” din Timi­șoara și medic primar pneumolog, citat de News.ro. Dacă nu sunt făcute investiga­ții de rutină, mai ales în cazul fumătorilor sau al persoanelor care lucrează în medii toxice, cancerul pulmonar sau alte patologii, precum fibroza pulmonară, se dezvoltă fără simptome în primele faze de boală. (I.N.)

